عمرو أدهم: تسريب مفاوضات الزمالك سلوك طفولي يرتقي لدرجة الغباء

ياسر رشاد - القاهرة - وجه عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك انتقادات حادة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للذين يقومون بتسريب صفقات الزمالك ووصفه بأنه سلوك طفولى يصل إلى حد الغباء ويضر بمصالح النادي.

وكتب أدهم: "لي سؤال عند حضرتك باعتبارك زملكاوي ويهمك مصلحة الزمالك من رواد الميديا المحبين أو المحسوبين على الزمالك، إيه الذكاء في تسريب أخبار مفاوضات سواء حقيقية أو غير حقيقية غير اللقطة أو الإحساس بسبق ليس له أي قيمة، مش مهم الضرر أو إفساد أي مفاوضات، الحقيقة سلوك طفولي يرتقي إلى درجة الغباء، اللي يحب الزمالك ومصلحة الزمالك فعلا مستحيل يعمل كده".

من ناحية أخرى أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق النهائي مع نادى آيك السويدي بشأن التعاقد مع مهاجمه عمر فرج لمدة موسم علي سبيل الإعارة مقابل ٤٠٠ ألف يورو وفى حال الشراء النهائي يسدد الزمالك مليون و١٠٠ ألف يورو وطلب نادى الزمالك خلال الساعات الأخيره إرسال البطاقه الدوليه للاعب حتى يتمكن من قيده فى القائمه الثانيه ليشارك فى بطولة السوبر الإفريقى يوم ٢٧ سبتمبر الجاري خصوصا أن آخر موعد للقيد ١٢ من الشهر الحالي.

وتواصل مسئولو الأبيض مع اللاعب المتواجد حاليا مع منتخب فلسطين الذى سيلعب مع كوريا الجنوبية والأردن فى تصفيات آسيا لكأس العالم حيث أبلغهم أنه سيصل إلى القاهره يوم ١١ سبتمبر لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للإعلان عن الصفقه رسميا.