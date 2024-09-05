وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبتيجي بعد هجوم مروع بالبنزين

ياسر رشاد - القاهرة - لقيت العداءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي، البالغة من العمر 33 عامًا، مصرعها متأثرة بحروق شديدة بعد تعرضها لهجوم مروع من قبل شريكها السابق، الذي قام بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها. وقع الحادث في شمال غرب كينيا، حيث كانت تشيبتيجي تقيم وتتدرب.

ووفقًا للسلطات المحلية، استهدف المهاجم تشيبتيجي بعد عودتها من الكنيسة إلى منزلها، وذلك على خلفية نزاع بينهما حول قطعة أرض. وقد نُقلت الرياضية إلى مستشفى "موي تيشينغ" في إلدوريت، حيث صرح الأطباء أن حالتها كانت حرجة، وأعلن عن وفاتها لاحقًا بعد فشل جميع أعضائها.

في بيان رسمي على منصة "إكس"، أعرب اتحاد ألعاب القوى الأوغندي عن حزنه الشديد لوفاة تشيبتيجي، وندد بالعنف الأسري الذي أودى بحياتها، مطالبًا بتحقيق العدالة. وأضاف البيان: "نسأل الله أن يتغمدها برحمته".

الشرطة الكينية أكدت أن التحقيقات جارية في الحادث، وسط تزايد المخاوف من تصاعد حالات العنف ضد الرياضيات في كينيا، حيث سبق أن لقيت رياضيتان أخريان، أغنيس تيروب وداماريس موتوا، مصرعهما في حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة.

عائلة تشيبتيجي لم تؤكد بعد خبر وفاتها بشكل رسمي، لكن والدها عبّر عن ألمه وصدمته، داعيًا إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.