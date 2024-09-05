الأهلي يناقش عروض الراحلين

ياسر رشاد - القاهرة - يناقش الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عروض الراحلين في الفترة القادمة بعد وصول عدة عروض للاعبين داخل الفريق.

وتلقى الأهلي عرضا من ناديي زد والاتحاد لضم المدافع محمد مغربي بعد نهاية إعارته إلى نادي سموحة بجانب رغبة الاتحاد في ضم لاعب الوسط أحمد طعيمة.

وطلب بتروجت الحصول على خدمات حمزة علاء حارس المرمى بجانب رغبة سموحة في ضم محمد شكري الذي خضع لجراحة في الرباط الصليبي ويؤدي البرنامج التأهيلي حتى الآن وسيعود للملاعب في شهر نوفمبر المقبل.

وأبدى سموحة حال عدم الموافقة على رحيل شكري التعاقد مع كريم الدبيس على سبيل الإعارة بنية البيع بجانب التفاوض مع اللاعب الصاعد يوسف سيد عبد الحفيظ للانضمام على سبيل الإعارة.