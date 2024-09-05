أسامة نبيه: "أرفض دخول ابني في صفقة تبادلية.. والنادي لو مش عايزه يفسخ عقده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أسامة نبيه مدرب منتخب مصر 2007 الحالي ولاعب الزمالك الأسبق، حقيقة رحيل نجله يوسف لاعب بيراميدز، ضمن صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.

وانتشرت أنباء في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن بيراميدز اتفق مع سيراميكا كليوباترا لضم صديق أوجولا، مقابل الثلاثي محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه وعبد الله مجدي على سبيل الإعارة.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يتحدث معنا أحد من بيراميدز عن هذا الأمر، وأرفض دخول نجلي في صفقة تبادلية، والنادي "لو مش عايزه" يفسخ عقده".

وانضم يوسف أسامة نبيه إلى بيراميدز، في أغسطس 2023، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

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