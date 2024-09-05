تطور جديد.. نجم الأهلي السابق يكشف موعد انضمام بن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع النادي المجري، خلال الفترة الماضية، لضم التونسي محمد بن رمضان، وقدم عرض رسمي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بين الأطراف.

وقال الحديدي في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "محمد علي بن رمضان سينضم للنادي الأهلي قبل يوم 12 سبتمبر الجاري وذلك قبل غلق باب القيد وسيلعب السوبر الإفريقي أمام الزمالك".

وأضاف: "بن رمضان لاعب يمتلك إمكانيات هائلة وسيضيف لخط الوسط بشكل مميز والمفاوضات اقتربت من الانتهاء".

وأتم تصريحاته: "كولر متمسك بانضمام اللاعب، وهناك تقارب في وجهات النظر حاليا، وننتظر الساعات المقبلة لحسم الصفقة بشكل رسمي".

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