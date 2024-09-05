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"فوتو سيشن" حفل زفاف كريم يحيى لاعب الأهلي السابق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل كريم يحيى لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى الاتحاد السكندري من الداخلية، بحفل زفافه، في نفس اليوم الذي تم الإعلان فيه انضمامه إلى الفريق السكندري.

ونشر يحيى صورة من جلسة تصوير "فوتو سيشن" من حفل زفافه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعلن الاتحاد السكندري، أمس الثلاثاء، ضم كريم يحيى لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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