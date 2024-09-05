"الخطوة التالية مبارزة".. محمد السيد يهدي صلاح القناع والسيف (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حضر محمد السيد صاحب برونزية مصر في أولمبياد باريس 2024، مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، أثناء إقامة معسكر الفراعنة بالقاهرة تمهيدا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

والتقط محمد السيد صورة تذكارية مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، وأهداه القناع والسيف.

ونشر السيد صورا مع صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "الخطوة التالية مباراة مبارزة".

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