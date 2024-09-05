موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية لافتتاح مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 عندما يستضيف إندونيسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) معقل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات مونديال 2026.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم

و تنطلق مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الخميس، 5 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026، شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالأخص قناة beIN SPORTS HD 3.

تاريخ مواجهات السعودية وإندونيسيا

وعبر التاريخ، التقى المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي في 14 مواجهة ضمن جميع المسابقات والبطولات والمواجهات الودية، انتهت 12 مباراة منها بفوز الأخضر السعودي مقابل تعادلهما في مواجهتين، دون أن يحقق المنتخب الإندونيسي الفوز على نظيره السعودي، وذلك وفقاً لموقع المنتخب السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل 44 هدفاً خلال مواجهاته مع المنتخب الإندونيسي التي بدأت في عام 1980 وحتى آخر مواجهة جمعت بينهما في 2014، وسجل الأخضر نتائج كبيرة في مواجهاته أمام منتخب إندونيسيا لأكثر من مرة، رغم تراجع هذه النتائج في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها منتخب إندونيسيا بالتطور.

ويعتبر ماجد عبد الله، أسطورة كرة القدم السعودية ونجم المنتخب السابق، هداف مواجهات الأخضر مع نظيره منتخب إندونيسيا، إذ يملك في رصيده 9 أهداف، ويتصدر القائمة التي يحضر فيها 20 لاعباً؛ حيث يحل في المركز الثاني اللاعب طلال المشعل برصيد 6 أهداف، وفي المركز الثالث يتساوى الثنائي ياسر القحطاني وفهد المهلل بواقع 3 أهداف لكل منهما، في حين يملك كل من إبراهيم السويد وشايع النفيسة وعبد الله الجمعان وعبيد الدوسري ويسري الباشا ويوسف السالم هدفين لكل منهما.