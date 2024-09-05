تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام صربيا.. لامين يامال في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لويس دي لا فوينتي على تشكيل منتخب إسبانيا الأساسي الذي سيدخل به مباراة اليوم ضد صربيا، على ملعب راجكو ميتيتش، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاثة من أجل تحفيز اللاعبين في بداية مشوار البطولة، حيث يستهدف الماتادور المنافسة بقوة على اللقب بعد التتويج ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام صربيا

حارس المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: داني كارفخال ، روبين لو نورماند ، إيمريك لابورت ، مارك كوكوريلا.

الوسط: داني أولمو ، رودري ، فابيان رويز.

الهجوم: لامين يامال ، فيران توريس ، نيكو ويليامز.

ويلعب منتخبا صربيا وإسبانيا ضمن المجموعة الرابعة في المستوى A والتي تضم أيضًا منتخبي الدنمارك و سويسرا.

موعد مباراة إسبانيا وصربيا والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق محمد بركات.