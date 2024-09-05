موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره مدغشقر في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب رادس في مستهل مشواره بالمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها بالمغرب عام 2025.

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تنطلق مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وتونس والمملكة العربية السعودية، على ملعب حمادي العقربي برادس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وسيتم بث مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم أفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحديدًا عبر بي إن سبورتس 6، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ مباريات منتخب تونس ومدغشقر

التقى منتخبا تونس ومدغشقر 4 مرات من قبل، حقق نسور قرطاج 3 انتصارات، مقابل فوز وحيد للأخير.

ويعول المخضرم فوزي البنزرتي، المدير الفني لنسور قرطاج، على خبراته العديدة في المنافسات القارية، لقيادة الأحمر إلى الكان المقبل.

ويتسلح المنتخب التونسي بمهاجمه سيف الدين الجزيري نجم نادي الزمالك والذي سبق وانضم إلى معسكر نسور قرطاج منذ أيام.

يذكر أن البنزرتي استلم قيادة المنتخب التونسي في ثالث تجربة له مع نسور قرطاج بعد عامي 2010 و2018.

وكان البنزرتي أشرف على قيادة المنتخب التونسي في مباراة واحدة في نسخة نهائيات أمم أفريقيا عام 1994 بتونس لتعويض المدرب المقال يوسف الزواوي آنذاك بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية ضد مالي بهدفين دون رد.

وستكون مهمة البنزرتي الرئيسية ضمان التأهل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتعزيز الرقم القياسي لمنتخب تونس في الحضور المستمر في نهائيات كأس امم افريقيا منذ دورة 1994.