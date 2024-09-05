موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب فلسطين الأول لكرة لقدم بقيادة مدربه التونسي مكرم دبوب لمواجهة نارية أمام كوريا الجنوبية اليوم الخميس، حيث سيبدأ الفدائي رحلته في الدور الحاسم من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب فلسطين واحدا من عمالقة القارة الصفراء، هو منتخب كوريا الجنوبية، الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره في معقل استاد "سيول كأس العالم" الذي احتضن المباراة الافتتاحية لمونديال 2002.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات عمان وكوريا الجنوبية والأردن والعراق والكويت.

موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين.

القناة الناقلة لمباراة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية عبر فضائية بي إن سبورتس 1 الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

حلم المونديال يراود الفدائي

بعد وصول منتخب فلسطين إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات، يداعب حلم التأهل إلى كأس العالم، خيال لاعبي الفدائي، لا سيما في قطاع غزة، وهم الباحثون عن شعاع من الأمل وومضة من الفرح في خضم الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال ضدهم.

لم يكن مشوار الوصول إلى الدور الثالث من التصفيات القارية سهلا على الإطلاق، فقد انبثقت أولى العقبات بعدما أٌجبر المنتخب على لعب منافسات الدور الثاني خارج أرضه وبعيدا عن مناصريه.

عقبة ثانية برزت أيضا، بعد توقف جميع مسابقات كرة القدم في فلسطين بعد السابع من أكتوبر 2023، وما يعنيه ذلك من تأثير سلبي كبير على مستويات اللاعبين.

لكن رغم ذلك، حصد منتخب فلسطين المركز الثاني في ترتيب المجموعة خلف أستراليا، وأثبت تحت قيادة المدرب التونسي مكرم دبوب قدرته على المنافسة بقوة أمام الخصوم الأقوياء.