تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع أمام البرتغال اليوم في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني زلاتكو داليتش على تشكيل منتخب كرواتيا الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد البرتغال، على ملعب النور في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يتسلح منتخب كرواتيا في مباراة اليوم بالقوة الكاملة له لتحقيق الفوز على البرتغال وخطف أول 3 نقاط في مشوار دور المجموعات، للمنافسة بقوة على البطولة.

تشكيل منتخب كرواتيا ضد البرتغال اليوم ..

حارس المرمي: ليفاكوفيتش

الدفاع: بونجراسيتش - سوتالو - جفارديول - سوسا

الوسط: مودريتش - سوتشيتش - كوفاسيتش

الهجوم: باساليتش - كراماريتش - إيفانوسيتش

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.

يذكر أن أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020 وانتهت بفوز البرتغال بثلاثية مقابل هدفين على ملعب ستاديون بولود لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.