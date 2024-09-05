موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب عمان لمواجهة نارية أمام العراق في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد البصرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويفتتح منتخب العراق منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، أمام عمان، لتصفيات كأس العالم 2026، حيث يشارك المنتخبان في مجموعة تضم بجوارهما كلا من كوريا الجنوبية وفلسطين والأردن والكويت.

موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة العراق وعمان اليوم الخميس، في تصفيات كأس العالم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم

سيتم بث مباراة العراق وعمان عبر قناة beIN SPORTS AFC 3، ولم تعلن قناة العراقية الرياضية الرابعة، هل ستبث هذه المواجهة أم لا.

ويبحث منتخب العراق الملقب بأسود الرافدين عن العبور المونديالي الثاني في تاريخه، الذي لم يتكرر منذ 42 عاما، وتحديدًا في إسبانيا 1982.

ولذلك حشد البرتغالي خيسوس كاساس، مدرب العراق قوته الضاربة من أجل تحقيق بناية قوية في هذه المرحلة من التصفيات المونديالية، ولذلك ضمت اختيارات خيسوس:

علي الحمادي، أيمن حسين، ميرخاس دوسكي، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي جاسم، زيدان إقبال، يوسف الأمين، حسين علي، دانيلو السعيد.

وفي المقابل فإن التشيكي ياروسلاف شيلهافي، مدرب عمان، يخطط هو الآخر لتحقيق نتيجة تضعه على مقربة من العبور إلى الحدث الكروي الأهم علي وجه الأرض، ولذلك لم يخف "يارو" أنه حضر إلي أرض العراق لتحقيق الفوز.