الامارات | منتخب الأردن يحلم بكأس العالم بعد طي صفحة إنجاز آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطوي منتخب الأردن لكرة القدم صفحة إنجازه التاريخي في كأس آسيا التي حل فيها وصيفاً للمنتخب القطري، ويفتح أخرى عنوانها حلم الوصول لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم.

وينطلق مشوار «النشامى» في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اليوم، بمواجهة ضيفه الكويتي في استاد عمّان الدولي.

ويتطلع الأردن الذي حقق نتيجة رائعة في كأس آسيا مطلع العام، عندما بلغ المباراة النهائية وخسر أمام قطر المضيفة 1-3، إلى بطاقة مونديالية غير مسبوقة، ومحو ألم السقوط في الملحق القاري عام 2014.

وتبدو طموحات منتخب الأردن الذي يشرف عليه المغربي جمال السلامي، كبيرة في انتزاع واحدة من بطاقتي التأهل المباشر لكأس العالم، عن المجموعة الثانية التي تضم كوريا الجنوبية والعراق وعمان وفلسطين.

ويتسلح منتخب الأردن في مواجهته الأولى أمام منتخب الكويت بعامل الأرض وخبرة الثلاثي موسى التعمري، ويزن النعيمات، وعلي علوان، إضافة إلى فوزه الودي، الخميس الماضي، على ضيفه الكوري الشمالي 2-1، بعد تعادلهما 0-0.

وقال مدافع منتخب الأردن عبدالله نصيب (ديارا)، لوكالة «فرانس برس»: «نتدرب ونستعد مع المدرب السلامي بشكل جيد، ونتطلع لانطلاقة مثالية بتحقيق الفوز على المنتخب الكويتي، قبل الانتقال إلى ماليزيا لمواجهة المنتخب الفلسطيني في الجولة الثانية من التصفيات».

وأضاف: «ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونسعى بكل جد إلى إسعاد الجماهير الأردنية وتحقيق الغاية الكبيرة وهي التأهل لكأس العالم. المهمة لن تكون سهلة، لكننا نمتلك العزيمة والثقة لمواصلة الطريق نحو الحلم الذي أصبح قريباً من الحقيقة».

وتولى السلامي المهمة خلفاً لمواطنه، الحسين عموتة، الذي انتقل لتدريب الجزيرة الإماراتي، بعد قيادة الأردن لصدارة المجموعة السابعة في ختام الدور الثاني من التصفيات، بفارق الأهداف أمام المنتخب السعودي.

وتعوّل الجماهير الأردنية كثيراً على مهاجم فريق مونبيليه الفرنسي، النجم موسى التعمري، الذي سجل في مسيرته الدولية 21 هدفاً.

ويتفوق الأردن في المواجهات الأخيرة، حيث لم يخسر في آخر سبع مباريات، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 في اللقاء الأخير ضمن تصفيات كأس آسيا.