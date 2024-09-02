شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف منتخب مصر وكاب فيردى فى آخر مواجهة قبل لقاء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كاب فيردى الجمعة المقبل، فى إطار افتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهدت آخر مباراة واجه فيها منتخب مصر مع منتخب كاب فيردى، التعادل الإيجابى 2/2 فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة أمم أفريقيا الماضية.

فى جانب آخر، سيطرت حالة من التفاؤل على وجوه لاعبي الأهلي والزمالك فور انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر ضمن التحضير لمعسكر الفراعنة الحالي استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهد معسكر منتخب مصر مساء الأحد انضمام لاعبي الأهلي والزمالك ومعهم محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي لأول مرة ضمن التحضير لمعسكر الفراعنة الحالي استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وانضم لمعسكر منتخب مصر ثماني الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، وثلاثي الزمالك أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاتة، ومعهم محمد النني.

ويواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن تدريباته خلال معسكره المغلق الذى انطلق منذ الأربعاء الماضي باستاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.