شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تقا مرشح للرحيل عن الاتحاد السكندري في الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

أصبح مصير بقاء التونسي سيف تقا مدافع الاتحاد السكندري في صفوف زعيم الثغر غامضا، في ظل وجود تفكير داخل النادي للتخلي عن المدافع التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومناقشة أية عروض تخص اللاعب في الميركاتو الحالي.

ويحسم بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد مستقبل سيف تقا من البقاء في القلعة الخضراء أو الرحيل ، وقد يتم التراجع عن فكرة رحيل اللاعب ويتم الإبقاء عليه في حال حاجة زعيم الثعر إلى جهوده.

وأنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع أحمد أيمن جناح فريق النجوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال نهائي.

ونجح مسئولو الاتحاد السكندري في حسم صفقة التعاقد مع جناح النجوم مقابل مبلغ مليون جنيه يحصلها عليها ناديه، على أن يكون ثالث الصفقات التي حسمها زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وتعاقد الاتحاد السكندري مع الثنائي مروان داوود ظهير أيسر إنبي وهشام عادل جناح مودرن سبورت.

ويترقب مسئولو الاتحاد فتح باب القيد من أجل قيد صفقاته الجديدة بدءا من يوم 7 سبتمبر المقبل، من أجل تدعيم صفوفه بشكل جيد تحضيرا للموسم الجديد.