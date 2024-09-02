شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المصري بالقاهرة استعدادا للهلال الليبي في الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الاثنين، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، والذي يقام على ستاد الكلية الحربية، حيث فضل علي ماهر تأجيل عودة الفريق للتدريبات لمدة 24 ساعة، لتنطلق اليوم الاثنين بدلاً من أمس الأحد.



ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، لاستئناف تدريباته، بمعسكر القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين استغنى عنهم المصري كالتالي:



أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري.