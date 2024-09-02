شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه: سددنا مليار جنيه لحل أزمات الزمالك.. وزيزو باق بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك أن النادي سدد مليار جنيه لحل الأزمات، وأن احمد سيد زيزو من أعمدة الفريق.

وقال المندوه في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، في برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة dmc :"سددنا حوالي مليار جنيه ، والنادي لم يكن به سوى 200 ألف جنيه من التدعيمات التي وصلت للنادي عن طريق صندوق التدعيمات، والقضايا الدولية كلفت النادي 300 مليون جنيه، مديونيات سابقة للاعبين".

أردف: "نعلم حجم المشاكل ووفرنا 900 مليون جنيه لحل الأزمات، وحصلنا على رعاة بعد ما كان الناس خايفين، والآن أًصبح لدينا 5 رعاة، وجميع الملفات التي توليناها كانت صعبة للغاية، وكان هناك أزمات عديدة، ونجحنا في تخطي معظمها".

وأكمل: "لابد وأن يتكاتف الجميع من أجل الزمالك، والنادي لم يكن به أي أموال، وهناك تربص من بعض العناصر خارج النادي بتواجدنا، ونسعى لحل أزمة الجزيري، واللاعب باقٍ في الزمالك خلال الفترة القادمة".

وأتم: "زيزو نجم كبير، ورمز لنادي الزمالك، واللاعب باقي كما وعدنا، وكل الدعم لمجلس الإدارة، ووجهنا دعوة له لعقد جلسة لحسم ملف التجديد، واللاعب يعشق الزمالك".

واختتم المندوه: "نركز على الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، ونسعى لإسعاد الجماهير، وأطالب الجماهير بدعم الفريق ومعرفة حجم التحديات التي تواجه مجلس الإدارة".