شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يودع عبد المنعم برسالة مؤثرة: كانت فترتنا حلوة بس خلصت والان مع تفاصيل الخبر

وجه التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، رسالة إلى زميله محمد عبد المنعم مدافع الفريق المنتقل مؤخراً إلى نادي نيس الفرنسي.

وكتب معلول عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بالتوفيق يا أخويا وإن شاء الله من نجاح لنجاح تستاهل كل خير، كانت فترتنا حلوة بس خلصت بالتوفيق يا أخويا".

واشتهر علي معلول بتكوين ثنائية مثيرة مع محمد عبد المنعم من خلال إرسال العرضيات التي لم يخطئها مدافع الأهلي السابق ليسجلها في شباك المنافسين، وكان أبرزها هدف محمد عبد المنعم من عرضية علي معلول في شباك الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة قبل الماضية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق لتقود الأهلي للتتويج باللقب.

وقال نادي نيس فى بيان عبر موقعه الرسمي تحدث فيه عن مشوار محمد عبد المنعم: "يعد عبد المنعم نجمًا وركيزة من ركائز أحد أعظم الفرق الوطنية في أفريقيا، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مع بلاده في عام 2022. كما احتفظ بهذه المكانة في الأهلي، وهو النادي الذي بنى معه قائمة شرفية جيدة جدًا. بصفته فائزًا بالدوري المصري الممتاز ثلاث مرات (2017-18 و2022-23 و2023-24) وفائزًا بدوري أبطال أفريقيا مرتين (2022-23 و2023-24)، سيكون قلب الدفاع، الذي خاض 25 مباراة دولية وسجل هدفين للفراعنة، "ممتنًا إلى الأبد للأهلي" ، وهو النادي الذي "نشأ معه كلاعب وكرجل".