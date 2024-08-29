شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي الطائرة يهزم كينيا ويتأهل لنهائى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة 18 سنة على نظيره الكينى بنتيجة 3-0، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى، ليتأهل إلى النهائى.

ونجح منتخب الناشئين فى تحقيق الفوز على كل من المغرب وتونس، قبل الفوز على كينياو رواندا و الجزائر فى الدور الأول.

فيما تمكن منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عاما من تحقيق فوز مثير على منتخب إيران بنتيجة 3/2 ضمن ختام دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي الكرة الطائرة تحت 17 عامًا، والمقامة ببلغاريا، قبل أن يخسر من الأرجنتين فى ربع النهائى.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.