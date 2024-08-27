شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يحتفل بعقد قرانه قبل ساعات من لقاء المصري بالكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، بعقد قرانه، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه المصيرية أمام المصري في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وكتب إبراهيم عادل عبر حسابه بموقع إنستجرام: "وسألت ربي يوماً حظا جميلاً فأهداني إياكي، الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم بحمد الله عقد قراني".

مع دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، يلتقي النادي المصري بقيادة علي ماهر مع فريق بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين بالدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2023-2024.

وتعد هذه المباراة هي الصدام الرابع بين المصري وبيراميدز في موسم واحد بمختلف المسابقات المحلية، حيث سبق وتواجه الفريقان فى 3 مباريات، فاز بيراميدز في مباراتين والمصري في لقاء واحد.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت في الدور الأول من الدوري، وبالتحديد في الجولة الخامسة وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فيما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة، وفاز المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كانت المواجهة الثالثة والأخيرة، والتي شهدت أول صدام بين علي ماهر مدرب المصري والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في الجولة 22 من دوري NILE، وفاز بيراميدز على المصري بهدف دون رد.

وكان النادي المصري قد فاز في الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.



إبراهيم عادل وعروسه