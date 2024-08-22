مطالبات داخل الزمالك برحيل مدافعه

كشف تقارير صحفية عن اقتراب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير بأن هنا بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل مصطفى الزناري مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل عدم الاقتناع بمستوى اللاعب في الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن هناك استياء لدى مسؤولي النادي بسبب مستوى الزناري، مما دفع البعض للمطالبة برحيله والتعاقد مع ثنائي جديد في خط الدفاع في الفترة الحالية.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع نادي الجونة لضم أحمد حسام مدافع الفريق الساحلي، كما سبق ودخل النادي في مفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك ودع كأس مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.