الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالجدول الجديد لمباريات الكأس

أرسل مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خطابا رسميا إلى نظرائهم باتحاد الكرة يطلبون فيه إخطارهم بالجدول الجديد لبطولة كأس مصر في ظل اعتراض الأبيض على المواعيد المحددة لاستكمال المسابقة.

وكشف مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الخطاب الذى تم إرساله لاتحاد الكرة ، كان بعد أيام من جلسة اتحاد الكرة مع مسئولى الأندية، لمناقشة أزمة كأس مصر.

وأضاف المصدر أن الزمالك لم يصله رد من مسئولي اتحاد الكرة على خطاب المطالبة بالمواعيد الجديدة خاصة وأن الزمالك لم ينسحب من المسابقة بل يعترض على المواعيد المحددة.

كان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أكد في تصريحات سابقة أن مسئولى القلعة البيضاء ليس لديهم أي مشكلة في المشاركة ببطولة كأس مصر، ولكن الأزمة في المواعيد. وقال سالم، "قرار المشاركة في كأس مصر مؤجل لحين اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، وهناك تحفظ على مواعيد البطولة".

