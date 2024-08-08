شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يتأخر أمام المغرب 2-0 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي، ضد نظيره المغربي، على تقدم أسود الأطلس بهدفين دون رد، سجلهما الزلزولي ورحيمي، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

كاد منتخب مصر يتقدم في الدقيقة السادسة، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر على رأس أسامة فيصل ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى محمد طارق الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 12 جاءت إصابة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر وتوقف اللعب، ليغادر مصابا وينزل بديلا منه مصطفى سعد ميسي.

وجاء هدف المغرب الأول في الدقيقة 24، من تصويبة رائعة من يسار منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولي لتسكن شباك حمزة علاء لاعب منتخب مصر.

وفي الدقيقة 27 عزز أسود الأطلس من التقدم بالهدف الثاني بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولي ليسدد سفيان رحيمي رأسية داخل الشباك. ومنح الحكم النرويجي بطاقة صفراء على إبراهيم عادل بعد تدخل على أشرف حكيمي، بعدها لاحت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمود صابر من ركلة حرة شتتها الدفاع بنجاح. وتوقفت المباراة في دقائقها الأخيرة بسبب إصابة سفيان رحيمي بعد تدخل على الكرة مع حسام عبد المجيد، لكن اللاعب تلقى العلاج واستكمل اللقاء حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

يخوض المنتخب الأولمبى اللقاء بتشكيل مكون من: "حراس المرمي: حمزة علاء، والدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد شحاتة، والوسط: محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمود صاب، والهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد مصطفى زيزو".

بينما يخوض منتخب المغرب اللقاء بالتشكيل التالي: "حراسة المرمى: منير المحمدي، والدفاع: أشرف حكيمي - زكرياء الواحدي – أكرم النقاش - مهدي بوكامير، والوسط: أسامة تيرجالين - أمير ريتشاردسون - بلال الخنوس، والهجوم: عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - إلياس أخوماش".

وخسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، ليلتقي المنتخبان للمنافسة على المركز الثالث، بينما يدخل منتخب المغرب مباراة الليلة، بعد خسارته أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي، كما هزم منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية.

وتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة والفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع النهائي.

بينما تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بعدها حقق انتصار ثمين بركلات الترجيح على حساب باراجواي في ربع النهائي.

وسجل منتخب مصر الأولمبي 72 هدفا حتى الآن في الأولمبياد، وخمسة في هذه النسخة من أولمبياد باريس 2024، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا، وهدف في بارجواى وهدف في فرنسا.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا، وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مهمة إدارة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب ، للحكم النرويجي إسبين إيسكاس ، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024،.

يعاون إسبين إيسكاس لإدارة مباراة مصر والمغرب، كلا من: الثنائي النرويجي إيريك جان إنجان وإيزاك باشيفيكين، و الحكم الرابع الفرنسي فرنسواه ليتيكسر، فيما يتولى مواطنه كيريل ميجينير مهمة حكم الفيديو.



