شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على أبو قير للأسمدة 1-0 فى الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدماً على أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

افتتح مروان حمدى التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 27 ثم ألغى الحكم هدف مصطفى فتحى الذى سجله للفريق السماوى في الدقيقة 30، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

تشكيل بيراميدز أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - محمود دونجا.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان حمدي.

دكة بدلاء بيراميدز أمام أبو قير للأسمدة

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - أحمد فتحي - صامويل أومسا - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه. - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي - دودو الجباس.