شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنـوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عبده يحيـى لاعب فريق غزل المحلة على تجديد تعاقده مع النـادي لمدة 3 سنــوات إضافيـة ، ليواصل اللاعب صاحب الـ25 عاماً رحلته مع زعيمن الفلاحين خاصة وأنه يعد من أهم اللاعبيــن في الفريق المحلاوي وكان له دوراً حاسماً في عـودة غزل المحلة سريعاً للدوري الممتـاز.

كما وقع حسام جريشة لاعب النادي المصري على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 4 سنوات، لتدعيم خط الوسط في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل نائب رئيس النادي، ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبين.

كما وقع أحمد النفـراوي حارس مرمى نـادي بتروجت على عقـود انضمــامه لغزل المحلة لمدة 4 سنــوات فى صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى فى إطار سياسة النادى بتدعيم الفريق بصفقات سوبر.