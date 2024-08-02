"أشواط إضافية أم ركلات ترجيح".. ماذا يحدث في حال انتهاء الوقت الأصلي بين مصر وباراجواي بالتعادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر تحت 23 عاماً نظيره منتخب باراجواي حالياً، في إطار منافسات أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فيلودوم"، في إطار منافسات الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب المصري، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بأولمبياد باريس 2024، ليصعد المنتخب المصري كأول المجموعة الثالث، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

ويسيطر التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر أمام باراجواي حتى الأن، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحال انتهاء الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر أمام منتخب باراجواي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، مدة كل شوط 15 دقيقة.

وفي حال انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل أيضاً، سوف يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء، لتحديد الفائز.

ويسعى المنتخب المصري تحت 23 عاماً، للوصول إلى المربع الذهبي بالأولمبياد للمرة الأولى منذ أولمبياد طوكيو 1964.

أقرأ أيضاً:

موعد مباراة منتخب المغرب الأولمبي وإسبانيا في أولمبياد باريس

لحظة تحقيق ميدالية.. احتفالات بالدموع والبكاء في أولمبياد باريس 2024 (فيديوهات وصور)