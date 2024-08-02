الخليج 365 يكشف موقف كهربا من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر موقف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "كهربا يرحب بالخروج عن الأهلي على سبيل الإعارة، خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "كهربا غير سعيد بعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق، ولكنه يلتمس العذر للمدير الفني للفريق مارسيل كولر، في ظل التألق الكبير للفلسطيني وسام أبو علي".

وتابع: " اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية في الوقت الحالي، لكنه حال وصول عرض لا يمانع الرحيل على سبيل الإعارة".

وواصل: "والنادي الأهلي لن يبالغ في الشروط المادية لرحيل اللاعب عن الفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب ملتزم بقرارات المدير الفني مارسيل كولر، ولكنه يرى أن استمرار بحث الأهلي عن مهاجم جديد ليكون بجوار وسام أبو علي، يقضي تماما علي فرص مشاركته في المباريات في الموسم".

وكان محمود كهربا انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2020، قادماً من فريق ديبورتيفو ألافيس البرتغالي في صفقة انتقال حر.

أقرأ أيضاً:

موعد مباراة منتخب المغرب الأولمبي وإسبانيا في أولمبياد باريس

لحظة تحقيق ميدالية.. احتفالات بالدموع والبكاء في أولمبياد باريس 2024 (فيديوهات وصور)

الحل مغربي.. كيف يفكر الأهلي في حل مشكلة الظهير الأيسر؟