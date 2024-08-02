ضرب "شوية عصافير".. تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على فوز المارد الأحمر على حساب فريق البنك الأهلي، في الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" (تويتر سابقًا): "فوز غالٍ جدًا للأهلي ضرب به شوية عصافير بحجر واحد".

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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