كولر يتحدث عن: معادلة رقم جوزيه مع الأهلي.. وتأثير أرضية استاد القاهرة عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر سعادته بالفوز على سيراميكا ومعادلة رقم الجيل التاريخي لناديه تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال كولر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز برباعية مقابل هدف أمام سيراميكا كليوباترا مساء الإثنين، إن الأمر لم يكن سهلاً لمعادلة رقم الجيل التاريخي للنادي لذا هو سعيد بالأمر ولكن مازال يمتلك الطموحات مع الأهلي.

وقاد كولر الأهلي للفوز رقم 17 على التوالي في الدوري ليُعادل إنجاز مانويل جوزيه في موسم 2004/005.

وتطرق المدرب السويسري مجدداً لأرضية ملعب استاد القاهرة، بقوله: "نعلم عدد المباريات التي تُقام عليه ولكن واجهنا صعوبة في اللعب ولا يُساعدنا".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتشديد على أن الدوري لم ينتهِ بعد ومازال أمامهم ضغط من المباريات عليهم التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة.

الفوز جعل الأهلي ينفرد بصدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن نظيره بيراميدز، الأول خاض 28 مباراة أقل مباراتين من الثاني.

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