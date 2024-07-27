منتخب مصر لكرة اليد يهزم المجر بإفتتاح مشواره بالأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق فوزا هاما أمام نظيره منتخب المجر، في المباراة اللتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات كرة اليد بالأولمبياد.

ويقع المنتخب المصري لكرة اليد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات فرنسا، النرويج، المجر، الدنمارك والأرجنتين.

وفاز منتخب مصر على منتخب المجر بنتيجة 35 -32، بعد تقدمه في الشوط الأول 19 -15.

ومن المنتظر أن يتنافس 12 منتخبا على ميداليات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وجرى توزيع المنتخبات على مجموعتين، بواقع 6 منتخبات في كل منها، بحيث تتأهل 8 منتخبات إلى الدور التالي، بواقع أول 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن تبدأ الأدوار الإقصائية من ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي، وفي ربع النهائي، يلتقي الأول من المجموعة الأولى مع الرابع من المجموعة الثانية، والثاني مع الثالث وهكذا.