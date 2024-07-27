بطلتا مصر تتأهلان إلى دور ٣٢ في فردي سلاح الأيبيه

ياسر رشاد - القاهرة - في اطار نتائج البعثة المصرية المشاركة في العاب باريس ٢٠٢٤ نجحت بطلتا السلاح ناردين إيهاب وأية حسين في التأهل الى دور ٣٢ لمسابقة سلاح الايبيه فردي السيدات .

جاء تأهل ناردين إيهاب بعد تغلبها على زميلتها المصرية شيرويت جابر بنتيجة ١٥ / ٩ اما اية حسين فثد تأهلت بعد الفوز على السنغالية ديونجي نيداي بنتيجة ١٥ / ١٤ .

يذكر ان عبد الخالق البنا نجح في التأهل الى الدور ربع النهائي لمسابقة القارب الفردي في التجديف بينما سيلعب منتخب مصر لكرة اليد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لولى مبارياته امام منتخب المجر ضمن مباريات الجولة الاولى لمسابقة كرة اليد للرجال لدورة الالعاب الاوليمبية باريس ٢٠٢٤ .