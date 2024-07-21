شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقسو على بلدية المحلة برباعية نظيفة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق سيراميكا فوزا عريضا على بلدية المحلة برباعية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 الدوري العام.

سجل أهداف سيراميكا أحمد القندوسى وصديق أوجولا "هدفين" ونور علاء الدين فى الدقائق 4 و17 و42 و78 على الترتيب.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى 44 نقطة، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 24 نقطة.

بدأ سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - احمد بيكهام -رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد توني - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجاء تشكيل بلدية المحلة مكون من:

حراسة المرمى: أحمد حسين



خط الدفاع: أحمد العش – محمد أشرف – نور الزموري – أحمد رضا.



خط الوسط: إينوك بنجامين – أحمد مجدي كهربا – ماجد هاني – إبراهيم شتا.



خط الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.



كانت مباراة الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري انتهت بفوز ماراثوني لفريق سيراميكا علي بلدية المحلة بنتيجة 5-3. ‏