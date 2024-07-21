شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطيح بالكبار وتتأهل لدور الـ16 فى بطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تغلب المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش، على نظيره، منتخب إنجلترا بنتيجة 3-0 فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة A ببطولة العالم لناشئات الاسكواش للفرق، والتى تُقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وجاءت نتائج المباراة كالتالى:

️فوز جنى جلال على أوليفيا أوينز 3-0

فوز أمينة عرفى على مريم عيسى 3-0

فوز نادين الحمامى على إيميلى كولتشر 3-0

بهذه النتيجة يتأهل منتخب الناشئات إلى الدور ربع النهائي بالبطولة محققاً العلامة الكاملة من دور المجموعات، ويتصدر المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش مجموعته بالعلامة الكاملة، بعدما فاز في 3 مباريات، على ألمانيا ثم فرنسا ثم انجلترا بنتيجة 3-0.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

ويشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، في مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

تتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام.