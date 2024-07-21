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5 معلومات عن الألمانى فيليكس تسفاير حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

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5 معلومات عن الألمانى فيليكس تسفاير حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصرى الممتاز والمقرر لها مساء الإثنين المقبل إلى طاقم حكام ألمانى، ويضم الطاقم كلا من: فيلكس تسفاير حكم ساحة، روبرت كيمبتير ويان زيدال مساعدان، ودانيال شلاجر حكم رابع، وساشا سيتجمان حكم فيديو ومايك بيكيل مساعد فيديو.

ونرصد 5 معلومات عن الحكم فيلكس تسفاير:

- تسفاير يبلغ من العمر 43 عاما ويمتلك الشارة الدولية منذ 2012.


- في 30 أبريل 2018 تم اختياره من قبل الفيفا كحكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018 في روسيا.


- تدرَّج في التحكيم الألماني والأوروبي وأدار عدة مقابلات في كأس العالم لأقل من عشرين سنة.


- اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضمن حكام الصفوة، مما يخول له قيادة أهم المباريات الدولية.


- اختير فليكس تسفاير كأحسن حكم في ألمانيا سنة 2014.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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