شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الألمانى فيليكس تسفاير حكم مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصرى الممتاز والمقرر لها مساء الإثنين المقبل إلى طاقم حكام ألمانى، ويضم الطاقم كلا من: فيلكس تسفاير حكم ساحة، روبرت كيمبتير ويان زيدال مساعدان، ودانيال شلاجر حكم رابع، وساشا سيتجمان حكم فيديو ومايك بيكيل مساعد فيديو.

ونرصد 5 معلومات عن الحكم فيلكس تسفاير:

- تسفاير يبلغ من العمر 43 عاما ويمتلك الشارة الدولية منذ 2012.



- في 30 أبريل 2018 تم اختياره من قبل الفيفا كحكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018 في روسيا.



- تدرَّج في التحكيم الألماني والأوروبي وأدار عدة مقابلات في كأس العالم لأقل من عشرين سنة.



- اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضمن حكام الصفوة، مما يخول له قيادة أهم المباريات الدولية.



- اختير فليكس تسفاير كأحسن حكم في ألمانيا سنة 2014.