شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق النسخة الثالثة من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق النسخة الثالثة من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة، تحت شعار "بناء الإنسان"، والمقامة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن ملف تمكين الشباب والمرأه على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، ويؤكد عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى كافة الفعاليات، ووضعهم دائماً في مقدمة أجندة العمل الوطنى، وأصبحوا بفضل رعاية ودعم القيادة السياسية أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

أوضح وزير الشباب أن المنتدى يُعد أحد آليات بناء الوعي لدى الشباب، وإبراز دورهم وجهودهم والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتنمية مهارتهم للوصول بهم إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد على الطفرة الواسعة والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي ببرنامج عمل الحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته.

أشار الدكتور أشرف صبحى أن المنتدى بمثابة منصة حوارية تجمع الشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات من خلال المناقشات الواسعة وتبادل الأفكار والخبرات من خلال الجلسات وورش العمل بين الشباب والمتخصصين وقادة الفكر والشخصيات العامة في المجتمع.

ويحمل المنتدى في نسخته الثالثة العديد من المحاور النقاشية ابرزها: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمن القومي والتنمية السياسية، التغير المناخي والبيئة المتكاملة والمستدامة، دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نتاج ثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الشباب المصري».

ويتضمن المنتدى جلستين بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدنى وتأثيرها على الشباب"، "الجمهورية الجديدة ومستقبل ريادة الأعمال