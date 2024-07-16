محاضره فنيه من جوميز للاعبى الزمالك بالفيديو

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بروكسي في بطولة كأس مصر.

وحرص المدير الفني، على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها خلال اللقاءات القادمة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.