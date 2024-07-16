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جلسات علاجية وتأهيلية لاحمد كوكا

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جلسات علاجية وتأهيلية لاحمد كوكا

ياسر رشاد - القاهرة - قال د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن الاشعة التى أجريت للاعب احمد نبيل كوكا أثبتت وجود كدمة فى وجه القدم فى المنطقة القريبة من الإصابة القديمة والجهاز الطبي  يسعي  لتجهيز اللاعب جيدا  قبل المباريات الرسمية التى تنطلق يوم 24 يوليو بمواجهة الدومينيكان .

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وكان احمد كوكا قد تعرض للإصابة فى الدقيقة 60 من المباراة الودية التى أقيمت مع أوكرانيا وانتهت بالتعادل 1-1 فى إطار استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقام الجهاز الطبي بعمل العلاج  الأولى بعد المباراة ويقوم اللاعب بإجراء جلسات علاجية وتأهيلية  تحت إشراف د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بمعدل جلستين فى اليوم .

وقام د.طارق سليمان بالتواصل مع د.احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى وارسل له التقرير والاشعة الخاصة باللاعب .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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