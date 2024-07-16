ناقد رياضي : تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر دافع قوي قبل الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضيين بعد تحقيق انجازات كثيرة في دورة الألعاب الأولمبية، جاء بمثابة جرس انذار أيضا للجمهور المصري والرياضيين قبل الأولمبياد في باريس. وأن يشعر الرياضيين المشاركين في الدورة الأولمبية بالاهتمام الشديد.





وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "اتوقع حصول مصر على 10 ميداليات في أولمبياد باريس، والمنافسة صعبة للغاية ويجب الاهتمام بالرياضيين".

وأضاف: "ميكالي كان يهدد بالرحيل عن المنتخب الأولميبي في ظل الصعوبات والأزمات التي كان يُعاني منها على مدار الفترة الماضية، منها عدم موافقة الأندية على منحه اللاعبين، والوزير أشرف صبحي تدخل في حل العديد من الأزمات".