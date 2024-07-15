شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجدد شكواه لاتحاد الكرة بخصوص مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن تجديد شكوى النادي إلى اتحاد الكرة لطلب إعادة مباراة بيراميدز فى الدوري، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه تم إرسال شكوى جديدة إلى اتحاد الكرة بخصوص مباراة بيراميدز، موضحا أنها تعد الشكوى الثالثة التي أرسلها النادي بخصوص نفس القضية إلى اتحاد الكرة ولم يأت رد من الاتحاد حتى الآن.

وأضاف عادل أنه مع استمرار تجاهل اتحاد الكرة لشكاوى المقاولون، فالنادي سيلجأ إلى الفيفا في الخطوة المقبلة.

وتقدم نادي المقاولون العرب، في وقت سابق، باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

واستند المقاولون في شكواه إلى أن الحكم محمد الحنفي فشل فى اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم، وفي منتصف الموسم، ولائحة الحكام فى اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 28 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 8 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.