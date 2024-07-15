7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 15 - 7 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يقرر إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل، والأهلي يقدم المدير الفنى الجديد لكرة اليد فى مؤتمر صحفى بحضور قنصل الدنمارك.

اتحاد الكرة يقرر إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية التي تشهد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد خلال شهر ديسمبر المقبل.

الأهلي يقدم المدير الفنى الجديد لكرة اليد فى مؤتمر صحفى بحضور قنصل الدنمارك

عقد النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم ستيفان مادسن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال، فى حضور خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالقلعة الحمراء وخالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى و قنصل الدنمارك برنيلا يونسين.

ميار شريف تتقدم 11 مركزًا وتحتل الـ67 فى تصنيف التنس العالمى

تقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس ميار شريف 11 مركزًا في تصنيف التنس العالمي، الصادر اليوم الإثنين، لتحتل المركز 67 عالميًا، حيث كانت تحتل المركز الـ 78 عالميًا في آخر تصنيف لاتحاد محترفات التنس.

الزمالك يبحث عن انتصار جديد فى الدوري المصري أمام بلدية المحلة الليلة

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

عمرو السولية يواجه شبح الغياب عن الأهلي لنهاية الموسم بسبب السمّانة

يواجه عمرو السولية لاعب وسط الأهلي شبح الغياب عن الفريق لنهاية الموسم الجاري بعدما كشفت الفحوصات التي خضع لها مؤخراً إصابته بشد في السمّانة.

بسبب زيزو والنني.. ميكالى حائر فى طريقة لعب المنتخب الأولمبى فى باريس

يفاضل البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بين أكثر من طريقة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد انضمام محمد الننى وأحمد سيد زيزو، وهو الاختيار الذى لم يكن ميكالى يتوقعه من البداية، حيث طلب أكثر من اسم لم ينجح فى الاختيار من بينهم وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور.

6 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة العالم لناشئى الاسكواش بأمريكا

نجح 6 لاعبين مصريين في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري.