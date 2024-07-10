شكرا لقرائتكم خبر أخضر الشاطئية يشارك في الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية أمس إلى دولة جورجيا، استعدادا للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي المقرر إقامتها في دولتي جورجيا ومولدوفا، في الفترة من 17 حتى 28 يوليو الجاري.

وكان الجهاز الفني للأخضر الشاطئية الذي يقوده «البرازيلي» قوقا زولوكوفيك، استدعى 19 لاعبا للمشاركة في المعسكر الإعدادي قبل انطلاق منافسات البطولة؛ وهم: علي الصفار، وباتل الرويلي، ومحمد العجمي، وعمار السيد، وحسن جمال، ومبارك الدوسري، ورمزي دكمان، وأحمد الهمامي، وخالد وهيب، ووليد اليوبي، ونايف هادي، وإسلام سراج، وخالد المولد، وسلمان الرشيدي، ومحمد عماش، وأمجد حاوي، وقاسم ديباجي، وعبدالمجيد الصبحي، وزايد الهاجري.

وتأتي مشاركة «أخضر الشاطئية» في بطولة الدوري الأوربي، بعد الدعوة الرسمية التي تلقاها من اللجنة المنظمة للبطولة، والهادفة إلى اكتساب المزيد من الخبرة من خلال المشاركة والاحتكاك بالمنتخبات الأوروبية وتحقيق الفوائد الفنية المرجوة منها.