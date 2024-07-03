الزمالك يتعادل مع فاركو بهدف لمثله في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الزمالك مع فريق فاركو بهدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وتعادل فاركو من ركلة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدفا.

وبدأ الزمالك مباراة فاركو بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي، والدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، وفي الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، والهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى زيزو.

بينما بدأ فاركو مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، والدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض، وفي الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز، وفي الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.

