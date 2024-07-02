منتخب المصارعة يطير إلى إسبانيا للمشاركة ببطولة الجائزة الكبرى استعدادا لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تسافر بعثة منتخب مصر الوطني للمصارعة إلى إسبانيا غدا الأربعاء للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى والدخول في معسكر مغلق استعدادا ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويرأس البعثة الدكتور نبيل الشوربجي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد راشد.

وتضم قائمة منتخب المصارعة الرومانية كل من: محمد السيد كيشو ومحمد مصطفى وعبد اللطيف بقيادة فنية لمحمد إبراهيم.

وتضم البعثة لاعبة منتخب المصارعة النسائية ندى مدني والمدير الفني محمد طلبة.

وكشف العميد هاني عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة ومدير الاتحاد المصري للمصارعة أن معسكر منتخب مصر باسبانيا سينطلق غدا ويتضمن المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى ويستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري.

وأكد عبدالفتاح أن المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى بمعسكر إسبانيا تعد احتكاكا قويا للاعبين قبل المشاركة في أولمبياد باريس .

وأتم بأن مجلس إدارة اتحاد المصارعة يسير بشكل جيد في الخطة الموضوع من أجل تجهيز اللاعبين للأولمبياد من أجل الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة الفنية والبدنية قبل الاولمبياد والعمل بقوة للوصول إلى منصات التتويج الأولمبية.