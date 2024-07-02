ياسر رشاد - القاهرة - أختتم المنتخب البرازيلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الكولومبي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.



ويترقب جماهير أمريكا الجنوبية المواجهة المرتقبة بين البرازيل وكولومبيا، حيث يتمتع كل منتخب بقدرات فنية كبيرة وعلى مستوى عالي.



تشكيل البرازيل المتوقع أمام كولومبيا بكوبا أمريكا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، إيدير ميليتاو، جيليرمي أرانا.

خط الوسط: برونو جيمارايش، جواو جوميز سافيو موريرا، أندرياس بيريرا، رودريجو جوس.

خط الهجوم: إندريك فيليبي.



موعد مباراة البرازيل وكولومبيا والقنوات الناقلة تنطلق

من المقرر انطلاق موقعة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكولومبي في الرابعة من تمام الرابعة من فجر الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ليفا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تشهد نسخة كوبا أمريكا الحالية إعلان أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نقل منافسات البطولة.