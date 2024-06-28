شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 0 - 0 فاركو.. سيطرة للأحمر وإصابة الشناوي بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وفاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وسدد أكرم توفيق تصويبة بعيدة المدى فى الدقيقة 11 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فاركو، وتوقف اللعب في الدقيقة 13 نتيجة إصابة محمد الشناوي بعد التحام في الكرة مع عمرو جمال.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم – محمود البدري – جابر كامل – أحمد جمال – محمد فخري – محمود جهاد – شكري نجيب – سيف تيري – وليد علي فرج.