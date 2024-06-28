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جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة الاهلي وفاركو

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القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في مباراة الأهلي و فاركو المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة .

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم – محمود البدري – جابر كامل – أحمد جمال – محمد فخري – محمود جهاد – شكري نجيب – سيف تيري – وليد علي فرج.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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