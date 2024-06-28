شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة الاهلي وفاركو والان مع تفاصيل الخبر
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.
الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.
الهجوم: وسام أبو علي.
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة
الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد
الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال
وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين سيد - أحمد عوض – عزمي غومة
الوسط: أحمد فؤاد – محمود عماد - أحمد محمد
الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال
وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد نديم – محمود البدري – جابر كامل – أحمد جمال – محمد فخري – محمود جهاد – شكري نجيب – سيف تيري – وليد علي فرج.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز