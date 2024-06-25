تذكرتي تعلق على إلغاء مباراة الاهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

أصدرت شركة تذكرتي بياناً عاجلاً منذ قليل، بخصوص إلغاء مباراة القمة في مسابقة الدوري المصري بين فريقي الزمالك والاهلي، أوضحت خلاله مصير تذاكر اللقاء.

ورفض الزمالك خوض مباراة القمة أمام الاهلي، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب عدم تنفيذ مطالبه

وقالت شركة تذكرتي في بيانها الرسمي عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بناءاً على قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراته امام نظيره الاهلي اليوم الثلاثاء، نحيطكم علماً بأنه جاري التنسيق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء بصفته صاحب المباراة بشأن تذاكر اللقاء”.

وكان الأبيض قد وجه عدة طلبات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ورفض خوض مباراة القمة قبل أن تلعب باقي الفرق المتبقي من مباريات الدور الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 34 نقطة.