بعثة الطائرة الشاطئية تغادر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة أفريقيا

غادرت بعثة المنتخب المصرى للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، منذ قليل، مطار القاهرة متجهة إلى المغرب، لخوض منافسات البطولة الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويترأس بعثة المنتخب المصرى فى المغرب عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلًا من: "الإيطالى نيكولاى أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسى ميشا مدربًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، مسعد عطالله حكم مرافق للرجال، ياسمين عبد العزيز حكم مرافق للسيدات".



بعثة الطائرة الشاطئية



بعثة الطائرة الشاطئية 2

بينما يتواجد فى قائمة المنتخب المصرى للرجال كل من: "عاطف نصيف، ويوسف عبد الرحمن"، ويتواجد فى قائمة السيدات كل من: "دعاء الغباشي، ومروة مجدي".

وكان قد حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، على زيارة معسكر المنتخب المصري، من أجل تقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين مطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري، على ارتياحه الشديد للنتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة تحت قيادة مجلس الإدارة، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة التخطيط السليم والعمل بإخلاص طوال المرحلة الماضية، ويأمل في أن تواصل المنتخبات الوطنية انتصاراتهم في المحافل العالمية والأولمبية.