شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى مفاجآت الاتحاد على "شط الإسكندرية" في سهرة العيد بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يحتل الأهلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17

هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وحقق الأهلى الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.

ومن جانبه طالب كولر لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لإستعادة قمة الدوري التى يعتليها بيراميدز منذ إنطلاق المسابقة، ويغيب عن المارد الاحمر الليلة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق بعد خضوعه لجراحة وتر اكيليس والفلسطينى وسام أبو على بسبب إصابته في أربطة الكاحل مع منتخب بلاده وكذلك الجنوب أفريقى بيرسى تاو بسبب إصابته في العضلة الخلفية مع منتخب بلاده بينما يعود للمارد الأحمر محمد هانى بعد انتهاء أجازة إحتفاله بزواجه.



فى المقابل حذر طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبيه بضرورة إستعادة التركيز في مباراة الليلة لمحاولة رد الاعتبار أمام الاهلى الذى تمكن من تحقيق فوز عريض برباعية مقابل هدف في لقاء الدور الأول بين الفريقين.

ويراهن طارق العشري على لاعبيه لتحقيق الفوز على الاهلى في ظل الموسم المتميز الذى يقدمه زعيم الثغر بالدوري وإمتلاكه عناصر مميزة مثل الهداف مابولولو .

وودع الاتحاد السكندري بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة أمام فريق أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ويسعى زعيم الثغر لتحقيق نتيجة إيجايبة الليلة أمام بطل أفريقيا لمصالحة جماهيره الغاضبة من وداع الكأس مبكراً.